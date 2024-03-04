مكتبة الإسكندرية تطلق شعار "أنتِ الأصل والحكاية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة النشء بقطاع المكتبات أسبوعًا من الفعاليات احتفالًا باليوم العالمي للمرأة تحت عنوان "أنتِ الأصل والحكاية"، بدأت من الأمس ومستمرة حتى الخميس 7 مارس؛ حيث تتناول الاحتفالية المكانة الإستراتيجية للمرأة ودورها في تمكينها للقيام بأدوارها المتعددة في المجتمع من أجل مجتمع متعافي ومتزن، والعديد من الموضوعات التي تهم كل امرأة.



بدأت الاحتفالية من أمس الأحد، بمحاضرة بعنوان "أنتِ ملهمة"، للدكتورة هاجر مرعي؛ الخبيرة الأسرية والتربوية، حيث تتناول قصص عن سيدات ملهمات في دوائرهم وكيف يمكننا أن نكون مثال ملهم لغيرنا في الحياة.

ثم يأتي اليوم الاثنين بمحاضرتين أولهما بعنوان "أنتِ متوازنة"، لشاهندة سمير؛ مدربة اليوجا، لتقدم جلسة يوجا وتأمل ثم حديث عن التوازن في الحياة، أما المحاضرة الثانية فبعنوان "عندما تغضب الأنثى"، لهبة كمال؛ المرشدة النفسية والتربوية، لتطرح أسئلة مثل هل يمكن أن يكون الغضب مفيدًا؟ وهل يمكننا تطويع طاقة الغضب داخلنا؟، ثم سيتناول اللقاء شرح لمفهوم الغضب كشعور ووظيفة نفسية.



وغدًا الثلاثاء محاضرة بعنوان (سيدتي في ربيع العمر)، للدكتورة غادة حرفوش؛ استشاري النساء والتوليد والخصوبة، حيث سيتناول اللقاء التعريف الجديد لسن اليأس بسن التجدد ومميزات هذه الفترة في حياة السيدات.

وتنتهي الاحتفالية يوم الخميس بعدة فعاليات أولها محاضرة بعنوان (الحركة بركة)، تقدمها فريق من المعالجات والمتدربات بالمدرسة الإيطالية للحركة والرقص؛ عالية تاج ومنى زكريا و نيروز كمال، لتطرح مفهوم العلاج بالحركة والرقص والذي يعدّ من المداخل الحديثة في العلاج، حيث يعتمد على الحركة وإعادة التواصل بين الجسد والعقل والروح من خلال الإيقاع والتناغم.

ثم تأتي فعالية عنوانها هو شعار الاحتفالية (أنتِ الأصل والحكاية)، حيث ستروي بعض السيدات نماذج ملهمة وناجحة ومشرفة للمرأة المصرية، ومن ثم ينتهي الختام من خلال فقرة فنية.