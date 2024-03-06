تنبيه مهم من التعليم للمدارس بشأن جدول الثانوية العامة

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على جميع مدارس الثانوية العامة تنبيهًا مهمًا بتعليق جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 فى مكان ظاهر بالمدارس، والإعلان عن الجدول على الصفحات الرسمية للمديريات والإدارات التعليمية وصفحات المدارس.

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معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024

- جدول الامتحانات يراعى الفترات الزمنية بين الامتحانات، وتوفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة.

- إجراءات مواجهة الغش بمنع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة

- امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي.

- عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة مثل العام الماضي.

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

- تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة

- الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح open book أسوة بالعام الماضي.

- تسليم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

- نشر فيديو توضيحي حول أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة إجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفًا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية ىهدف أيضًا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

واستعرض الوزير الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

