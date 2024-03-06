"التعليم" تستعد لتشكيل لجنة لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

قالت مصادر مسئولة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تشكيل لجنة لواضعي أسئلة اختبارات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأكدت المصادر، أنه سيتم التشديد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم لاختبارات الثانوية العامة هذا العام.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة

وكان قد أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024

وجاءت المواصفات كالتالي:

-امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي

-تناسب عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة والدرجات المخصصة لها

-مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل

-تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة

-توزيع الدرجات المخصصة لإجابة لأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط

-وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة

-الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة ولها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة

-ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية

-التركيز على قياس الأسئلة لنواتج التعلم الأساسية.. والتدرج في مستويات الأسئلة.. والابتعاد عن التعقيد

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي اجتماعًا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

واستهدف الاجتماع طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنتهم بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفًا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف أيضًا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

واستعرض الوزير الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية العامة 2024 والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.