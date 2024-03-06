الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"لمن تجاوز نسبة الغياب".. "التعليم" تناشد طلاب الثانوية العامة بسرعة إعادة القيد

رضا حجازى
رضا حجازى

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة بسرعة عمل إعادة قيد في الإدارة التعليمية وذلك للطلاب الذين تجاوزا نسبة الغياب، وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتنبيه على الطلاب بمراجعة موقفهم في المدرسة قبل حرمانهم من دخول الامتحانات.

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وكان قد حدد قانون التعليم، الأسباب الرئيسية لفصل الطالب من المدرسة، كما حدد أيضا طرق إعادة القيد وتعد موافقة إدارة المدرسة هي بداية خطوات إعادة قيد الطالب المفصول.



ونصت المادة 25، من قانون التعليم على: "يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله.

ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.

فيما تضمنت المادة 26 مقررات الدارسة في التعليم الثانوى، إذ نصت على: "تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.


كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اجتماعًا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

واستهدف الاجتماع طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنهم بتوفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأكد أن الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب حتى تتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

وأوضح حجازي، أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى تتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

وفي هذا الإطار، قال رضا حجازي، إن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفًا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية يهدف أيضًا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

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