الأربعاء 06 مارس 2024
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مصر

مصدر بـ"التعليم": إحالة مدرس ضرب طالب بالعصا للتحقيق واستبعاده من المدرسة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة رصدت فيديو متداول عبر صفحات السوشيال ميديا، يفيد بضرب معلم لأحد التلاميذ باستخدام عصا اليد، داخل مدرسة عمر بن عبد العزيز التجريبية لغات، بإدارة عين شمس التعليمية، بمحافظة القاهرة. 

وأكد المصدر، أنه بمجرد رصدها الواقعة بالوزارة، تم على الفور إحالة المدرس للتحقيق بالشئون القانونية بالإدارة التعليمية واستبعاده من المدرسة.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبل اليوم، وفدًا من البنك الدولى؛ في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة ملفات التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

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وقد أعرب الدكتور رضا حجازي عن  سعادته بهذا اللقاء الذى يؤكد عمق التعاون المثمر والبناء مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الدورية مع البنك الدولي تستهدف مناقشة المحاور والآليات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية ودعم إصلاح التعليم بصفة مستمرة، وتصحيح مسار التطوير.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف التعليم وتقديم كافة أوجه الدعم لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك لخلق جيل جديد قادر على تحقيق جوانب التنمية الشاملة.

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الشئون القانونية لدكتور رضا حجازى صفحات السوشيال ميديا عين شمس التعليمية صعوبات القراءة والكتابة القيادة السياسية عصا اليد

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