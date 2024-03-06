الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أول إجراء من "التعليم" على واقعة مقتل طالب على يد زميله بالدقهلية

قتل
قتل

علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على واقعة مقتل طالب على يد زميله في مدرسة ثانوية في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء.

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ومن خلال بيان صحفى صدر اليوم عن تعليم القليوبية قررت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة من مدير إدارة الأمن بالمديرية ومدير إدارة المتابعة للتحقيق العاجل مع طاقم الإشراف ومدير المدرسة وسؤال شهود الواقعة وعمل تقرير فورى في واقعة مقتل طالب على يد زميله داخل مدرسة الشهيد عنتر عبدالرازق الثانوية المشتركة التابعة لإدارة طوخ التعليمية في محافظة القليوبية.

فيما كشفت التحريات الأولية حول الواقعة أن الطالبين المتهم والمجنى عليه بينهما مشاحنات ومشاجرات منذ 4 أيام واستدعاهما مدير المدرسة، وتم التصالح بينهما في وجود ولى أمرهما، إلا أنهما تجددت بينهما المشكلة والشجار اليوم أثناء تواجدها في الفسحة، وقام الطالب المتهم بطعن المجنى عليه.

وكانت قد تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول "ع ع ا" طالب بالصف الثانى الثانوى مصابًا بجرح ذبحى في الرقبة وتوفى فور وصوله المستشفى.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وقوع مشاجرة بين الطالب المجنى عليه وطالب آخر يدعى "ع ا ك" أثناء وجودهما في الفسحة فأخرج المتهم مطواة من طيات ملابسة وطعن المجنى عليه ولقى مصرعه.

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