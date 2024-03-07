مصدر بالتعليم: الانتهاء من تصحيح امتحانات صفوف النقل قبل رمضان

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم التشديد على جميع المدارس بضرورة الانتهاء من تصحيح اختبارات شهر فبراير لصفوف النقل، قبل قدوم شهر رمضان المعظم.

وشدد المصدر على أنه يجب على جميع الطلاب وأولياء أمورهم، معرفة درجات امتحانات الشهر لمعرفة مستواهم التعليمي، قبل الشهر الكريم، للاستعداد لاختبارات نهاية العام الدراسي بعد عيد الفطر.

نظام أعمال السنة لصفوف النقل

كان قد أدرج وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، تفاصيل أعمال السنة لصفوف النقل في نقاط مختصرة لمساعدة أولياء الأمور والطلاب على فهم النظام الدراسي مع بدء الدراسة بالمدارس، حيث نظام أعمال السنة لصفوف النقل على النحو الآتي:

-نظام أعمال السنة عبارة عن 20 درجة مقسمة على 10 درجات للاختبارات السريعة القصيرة خلال الشهر.

- تعقد الاختبارات الخاصة بأعمال السنة مرتين بالتيرم في أكتوبر ونوفمبر.

- كل اختبار من اختبارات أعمال السنة سيكون في منهج الشهر فقط.

-على أن يكون امتحان نصف العام على المنهج كله، مضاف إليه 5 درجات للحضور و5 درجات للسلوك كأحد أشكال أعمال السنة.

- من يضع اختبار أعمال السنة هو موجه المادة وليس معلم الفصل.

-سيكون اختبار أعمال السنة على مستوي المدرسة لضمان مذاكرة الطلاب، على أن يحصل الطلاب بنهاية التيرم على الدرجة الأعلى من الاختبارين.

وكان قد أعلن مجلس الوزراء أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشدد على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، ويتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي لجميع الطلاب، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك حفاظًا على انضباط سير العملية التعليمية، مُشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور دون أعذار داخل المدارس.

توزيع الدرجات فى امتحانات صفوف النقل

وأوضحت أن توزيع الدرجات فى امتحانات صفوف النقل لكل مادة خلال الفصل الدراسى الواحد تكون كالتالي: 80% لدرجة امتحان نهاية الفصل، ويتم تخصيص 10% لدرجة امتحان الشهر (أعلى درجة فى الاختبارات الشهرية)، و5% على المواظبة والانضباط، و5% على السلوك.