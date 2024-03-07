الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الثانوية والإعدادية بإدارة دكرنس

جانب من انطلاق القوافل
جانب من انطلاق القوافل

انطلقت اليوم الخميس، القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الثانوية والإعدادية بإدارة دكرنس التعليمية بإشراف ومتابعة ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وبمرافقة الدكتور عبدالعظيم السعيد، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وإيهاب القاضي، مدير إدارة دكرنس التعليمية، وآمال بركات، رئيس مركز ومدينة دكرنس، حيث بدأت اعمال القوافل نشاطها  بمدرسة على مبارك الثانوية والإعدادية بنات بدكرنس.

من جهته، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتيِّ التربية والتعليم والشباب والرياضة، حيث تم تخصيص قاعات لتمارس القوافل انشطتها لطلاب المرحلة الثانوية ولطلاب الشهادة الإعدادية وتم اختيار مدرسة على مبارك الثانوية وتضم ١٧ مدرسة ثانوية ومدرسة دكرنس الإعدادية بنات وتضم ٦٥ مدرسة.

وأضاف أن القوافل تضم نخبة من أكفأ معلمي ومستشاري المواد الدراسية لمواجهة الدروس الخصوصية، ولتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ولاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، وأنه بالإضافة لتدريب طلاب الثانوية على نظام الأسئلة الجديد لامتحانات الثانوية العامة واطلاعهم على مفاتيح المراجعات النهائية، وأساليب الامتحانات قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة يونيو المقبل.

وأشار إلى التأكيد على الطلاب بالالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات المحاضرين خلال فعاليات القافلة والتي تستمر حتى مساء الغد الجمعة.

ووجَّه "مختار" الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم ووزير الشباب والرياضة على دعمهما  الكامل لتطوير العملية التعليمية وتنسيق قوافل التعليم المجانية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

القوافل التعليمية المجانية دكرنس ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

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