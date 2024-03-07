الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط مندوب مبيعات اعتدى على نجلته جنسيًا في الدقهلية

متهم
متهم

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة في الدقهلية، من ضبط مندوب مبيعات مقيم بشارع كلية الآداب، وذلك بعد بلاغ نجلته الطفلة القاصر بتعديه عليها جنسيًا أكثر من مرة حال تواجدهما بالمنزل سكنهما نظرًا لوفاة والدتها.

 

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من "ح. م . ب"، 13 عامًا، طالبة بالصف الأول الإعدادي ومقيمة شارع كلية الآداب بتضررها من والدها 40 عاما، مندوب مبيعات ومقيم بذات العنوان لقيامه بالتعدي عليها جنسيًا من الدبر أكثر من مرة حال تواجدهما بالمنزل سكنهما نظرًا لوفاة والدتها منذ فترة وسنها رفقة والدها بمفردهما.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بإرتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

ضباط وحدة مباحث وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة قسم شرطة أول المنصورة الدقهلية

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