الخميس 07 مارس 2024
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وكيل "تعليم الدقهلية" يتابع انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الثانوية والإعدادية

جانب من انطلاق القوافل
جانب من انطلاق القوافل

شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة  الدقهلية، وبرفقته الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وإيهاب القاضي مدير إدارة دكرنس التعليمية، اليوم الخميس، بدء انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية  بمدرسة على مبارك الثانوية والاعدادية بنات بدكرنس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، أن القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، وتم تخصيص قاعات   الطلاب المرحلة الثانوية وقاعة  لطلاب الشهادة الإعدادية، وتم اختيار مدرسة على مبارك الثانوية، وتضم 17 مدرسة ثانوية ومدرسة دكرنس الإعدادية بنات وتضم 65 مدرسة.

القوافل تضم نخبة من أكفأ معلمي ومستشاري المواد الدراسية

 وأشار "شعبان " إلى أن القوافل تضم نخبة من أكفأ معلمي ومستشاري المواد الدراسية لمواجهة الدروس الخصوصية، ولتخفيف العبء عن أولياء الأمور، في قرى حياة كريمة ولاقت إقبالًا كبيرًا من طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، وأنه بالإضافة لتدريب طلاب الثانوية على نظام الأسئلة الجديد لامتحانات الثانوية العامة وإطلاعهم على مفاتيح المراجعات النهائية، وأساليب الامتحانات قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة يونيو المقبل.

ووجه الطلاب بالالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات المحاضرين خلال فعاليات القافلة والتي تستمر حتى مساء الغد الجمعة.

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ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الدقهلية عبد العظيم السعيد

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