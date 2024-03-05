جامعة المنصورة الأهلية: بدء الدراسة في 4 كليات وبرامج جديدة للعام الجامعي المقبل

أشاد مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس المجلس، خلال اجتماعه اليوم بمقر جامعة المنصورة الأهلية بالجهود المبذولة من إدارة الجامعة الممثلة فى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة على ما بذله من جهد ودعمه المتواصل لاستكمال المقومات الأساسية للجامعة.

والوصول إلى إنجاز هذا الصرح التعليمى الكبير، كما أشاد مجلس الأمناء بجهود قيادات جامعة المنصورة خلال مراحل تأسيس وإنشاء الجامعة.

تفاصيل الاجتماع

وتم خلال الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات التي تهم الشأن الجامعي ومنها: الموافقة على الأعداد المقترح قبولها بكليات وبرامج الجامعة في العام الجامعي المقبل 2024/2025م، والموافقة على بدء الدراسة في 4 كليات وبرامج جديدة للعام الجامعي 2024/2025م، وهى كلية العلاج الطبيعي، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة بكلية الهندسة، برنامج التمريض التخصصي بكلية التمريض، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

الموافقة على اشتراك جامعة المنصورة الأهلية في عضوية اتحاد الجامعات العربية

وتمت الموافقة على اشتراك جامعة المنصورة الأهلية في عضوية اتحاد الجامعات العربية، وادراج برنامج الطب والجراحة بالجامعة بقاعدة البيانات العالمية WDMS المعتمدة لكليات الطب، اعتماد تقرير أكاديمية الجراحة، جمعية الجراحين الملكية بانجلترا لطلاب كلية الطب، وإدارج كليات وبرامج الجامعة في التصنيفات العربية والدولية، والموافقة على حوافز وجوائز نشر الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس للنشر فى المجلات الدولية، وخطة الجامعة لجذب الطلاب الوافدين، كما تم التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد فى كافة الاجراءات.



وقام أعضاء مجلس الأمناء بجولة، تم خلالها تفقد العملية التعليمية فى جميع كليات وبرامج الجامعة والوقوف على الاستعدادات للعام الجامعى المقبل، وشملت الجولة تفقد القاعات والمدرجات الدراسية وتفقد مبنى الورش بكلية الهندسة والمشروعات الطلابية والابتكارات ومعارض الأنشطة الطلابية لمختلف الكليات والبرامج.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الهندسي لرئيس جامعة المنصورة الأهلية، والسادة عمداء الكليات ومديري البرامج بالجامعة.

تهنئة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بقرب حلول شهر رمضان المبارك



وقدم الدكتور السيد عبد الخالق التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وأكد خلال كلمته للطلاب أن القيادة السياسية الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولت اهتمامًا كبيرًا لإنشاء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والتى أسهمت في تحقيق الخطة الإستراتيجية للدولة في مجال التَّعليم العالي من خلال تقديم مستوى تعليم عال متميز على الصعيدين الأكاديمي والتطبيقي، بما يسهم للتعليم العالي استيعاب كثافة الطلاب المتزايدة، وحث الطلاب على حسن الاستفادة مما وفرته الدولة لهم من امكانيات ليسهموا بفعالية فى بناء مصر المستقبل، كما حمل الطلاب أمانة الحفاظ على مقدرات الجامعة وبنيتها لتكون منبرًا للأجيال القادمة.

واستعرض الدكتور شريف يوسف خاطر، تقريرًا عن المراحل التى تمت بالجامعة منذ تأسيسها وحتى الآن، حيث تعد جامعة المنصورة الأهلية إضافة متطورة للمنظومة التعليمية بمصر؛ باعتبارها جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع، تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وتقوي بنية البحث العلمي بما يسهم في تطبيق رؤية الدولة المصرية، حيث تم تزويدها بالمعامل وورش العمل المجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية، والتي تعتمد على أحدث النظم العالمية، لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، كما استعرض تقريرًا عن سير العملية التعليمية بمختلف الكليات والبرامج.

وفى ختام الزيارة تفقد مجلس الأمناء تجهيزات المدينة الجامعية لجامعة المنصورة الأهلية بمدينة المنصورة الجديدة.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع