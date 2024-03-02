اعترافات المدرس المتهم بقتل طالب وتقطيعه إلى أجزاء في الدقهلية

أدلى مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب وتقطيعه إلى عدة أجزاء في محافظة الدقهلية، باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة العامة والباعث من ارتكابه الواقعة وكيفية تخلصه من الجثة وكشف عن سبب تقطيع الجثة بدلا من التخلص منها مرة واحدة. وفيما يلي بعضا من أسئلة النيابة العامة وإجابات المتهم عليها حسب نص التحقيقات.

تفاصيل التحقيق

س: ما هي الكيفية التي استخدمتها في التخلص من جنة المجني عليه إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب عقب إجهازك عليه؟

ج: أنا لما اتأكدت إن هو مات بدأت أقطع الهدوم بتاعته لإن لقيت حجمه كبير وقررت أقطع الجثمان واستخدمت نفس السكينة اللي قتلته بيها وبدأت أقطعه من الجانبين بشكل دائري.

س: وما هو وصف الملابس التي كنت ترتديها حال ارتكابك الواقعة ؟

ج:انا كنت لابس بنطلون جينز بيج وسويتشرت رصاصي فاتح × رصاصي غامق وكوتشي أسود كان معايا شنطة فيها اللاب توب والدراعات.

س: وهل من ثمة آثار دماء المجني عليه / إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب لطخت بها ملابسك حال ارتكابك للواقعة أنذاك؟

ج: أيوة فيه دم جه على البنطلون الجينز على الرجل اليمين أعلى الركبة والكوتشي بتاعي جه عليه دم من جانب وأسفل النعل والكم بتاع السويتشرت من ناحية الشمال جه على نقط دم.

س: وما الذي بدر منك حيال تلك الدماء التي استطالت الملابسك آنذاك؟

ج: كان فيه إزازة مياه مسحت بيها البنطلون والسويتشرت والكوتشي لما مشيت بعد كدة في الشارع جه عليه تراب والمسح.

س: وما التصرف الذي بدر منك عقب إجهازك على المجني عليه إيهاب اشرف عبد العزيز عبد الوهاب وتثبتك من إزهاق روحه؟

ج: هو لما كان واقع على الأرض في الأوضة أسفل السبورة كان ظهره للسبورة ووشه ناحية الحجرة وكان على جانبه فأنا سيبته على جنبه وبدأت أن أنا أفصل جسمه علشان أقدر أحطها في الشكاير وفي الكرتونة اللي أنا كنت عارف إن هما موجودين في الأوضة وكنت ناوي إن أنا استخدمهم في إخفاء الجثمان.

س: وبأي يد قمت بالتعدي على المجني عليه سالف الذكر أنذاك؟

ج: انا كنت واقف في ظهره وحاطط إيدي اليمين على بوقه وبإيدي الشمال بالسكينة ضريتين، واحدة في رقابتة والثانية في بطنه ولما وقع على الأرض وكان لسنة فيه النفس انا شريته خريدين بركبتي.

س: وهل حاول المجني عليه إيهاب اشرف عبد العزيز عبد الوهاب مقاومتك أو الاستغالة آنذاك؟

ج: هو حاول يزق إيدي من على بوقه بس انا كنت ماسكه جامد وحاول يحوش السكينة والله بضريه في بطنه بس هي جت على إيده اليمين عورته بجرح ولما وقع على الأرض وإيدي فلتت، بوقه قعد يستغيث ويقول الحقوني وساعتها انا نزلت عليه بركيتي مرتين لحد ما قطع النفس.

س: وهل استجاب أيًا من الأشخاص أنذاك لاستغاثة المجني عليه سالف الذكر؟

ج: لا هو كان بيقول الحقوني بصوت متوسط مش عالي اوي وانا كنت قافل الباب علينا من جو وعشان يفتح من برة لازم يكون فيه مفتاح.

س: وما هو وصف العقار والعين محل الواقعة تحديدًا؟

ج: هي أوضة في دور أرضي في عمارة سكنية بيت الحاج منصور الشراكي مساحتها حوالي 3.5×7 ليها بابين باب في منتصف الحجرة خشب وباب مقابل ليها في الجهة الثانية جراج بس هو مقفول بباب صاج وعليه قفلين من فترة طويلة وعلى يمين الداخل من الباب الخشب بنهاية الحجرة يمين الداخل مكتب خاص بي وسبورة وعدد مقاعد خشبية في باقي الحجرة تستخدم للطلاب.

س: وهل الوحدات السكنية الكائنة بالعقار محل الواقعة يقطنها ثمة الأشخاص إبان ارتكابك الواقع

ج: المكان كله فيه ناس ساكنة من الأهالي بس مفيش حد سمع أو حس بحاجة.

س: ثبت من مناظرة النيابة العامة للجزء العلوي من الجثمان دون رأس من جثمان المجني علـى إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب وجود قطع طولي بالظهر اسفل الكتف من الناحية اليمنى الخلف بالقرب من مفصل الذراع الأيمن فمن محدث ذلك الجرح الإصابي؟

ج: انا اللي عملته.

س: وهل كنت تعتقد أن المجني عليه / إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب سيجيب بالموافقة على طلبك آنذاك؟

ج: أبوة لإن أنا عارف إيهاب من فترة وبيننا هزار مع بعض وبنلعب بلايستيشن مع بعض.

س: وما في كيفية ارتكابك للواقعة تحديدًا؟

ج: أنا بعد ما أقنعت إيهاب إن أنا ممكن أحط السكينة على رقابته علشان نعمل فيديوا فيه خدعة مونتاج هو سأبلي نفسه وغال خلي السكينة بظهرها لأحسن تعوزني وساعتها أنا مسكت بوقه بأيدي اليمين وجب رأسه على الجنب وخبطته خبطة جامدة في رقابته تعتبر أن نصف السكينة دخلت في رقابته وساعتها هو جسمه ساب وشوى وحاول يستجمع قوته ويعافير وبعد كده أيديه راحت سليبة وأنا ماسكة وبعدها لقيته بدأ يثبت ويقاوم أكثر فطريقته ببروز السكينة في بطنه من الناحية الشمال جنب السرة فهو أيده اليمين اعتورت وأنا بخبطه بالسكينة وبعدها وقع على الأرض بس كان لست فيه الروح لأن هو قدر يزوق أيديا من على بقه وكان يحاول يقول الحقوني بس صوته مكنش عاليا آوي فأنا خوفت أن حدا يسمعه وان حدا يكشفني فقمت خاطب ركبتي في دماغه خبطتين وهو واقع على الأرض وبعد الحيطة دي هو ساب خالص وما اتحركش تأن

س: وما هو موقفك بالنسبة للمجني عليه إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب بعدا ومستوى؟

ج: أنا كنت واقفا في ظهره وماسك بوقه من الخلف بأيدي اليمين وماسك السكينة بأيدي الشمال علشان أنا أشول

س: وما هي عدد الضربات التي كلتها للمجني عليه/ إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب وطبيعتها وأين استقرت تحديدا؟

ج: أنا ضربته ضربة بالسكينة في رقابته من الناحية الشمال ببروز السكينة دخلت نصها في رقابته وضربة ثانية كانت في بطنه من الناحية الشمال وأنا غرزت السكينة تقريبا كلها وأنا بدرية بالسكينة في بطنه وأيده اليمين اعتورت ما بين سابعين الإبهام والسبابة عشان هو كان يحاول يحشو السكينة

س: وما هي بادرة لقائك بالمجني عليه إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب يوم ارتكابك للواقعة محل التحقيق؟

ج: هو كان بياخد عندي درس فيزياء مع طالبتين ندى محمد ونهى محمد وبعد ما خلص درس الفيزياء الساعة 6.20 مساء طلب مني أن اشرح له درس كيمياء فشرحت له بسرعة وقعدنا نلعب بلاينتيشن وفي الفترة دي أنا كنت بفكر أزلي أخلص منه فكنت يحاول أطول في اللعب لحد ما والدته اتصلت بيه مرتين مرة ما بين درس الفيزياء ودرس والكيمياء والمرة الثانية كانت بتشوفه هو فين ولتستعجله عشان يروح فساعتها لما قام يروح طلبت منه إن هو يصور معاديا مقطع فيديو بتليفوني فيه خدعة مونتاج من اللي لتستخدم في أفلام السينما والمسلسلات.



س: وما الباعث على ارتكابك لتلك الجريمة بقتلك المجني عليه إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب؟

ج: أنا كنت بمر بضائقة مالية بسبب إن أنا ضيعت فلوسي في تطبيق مراهنات اسمه One XBET وكنت سالف فلوس من جماعة قرايبي وكنت مفهمهم إن أنا تشغل فلوسهم في تجارة الموبايلات مع واحد صاحبي مقابل أرباح أعلى من أرباح البنوك بس الحقيقة أنا كنت براهن بينهم في التطبيق ضده وخسرت الفلوس دي وخسرت الفلوس اللي أنا كنت وحوشها وكان فيه ناس زي ابن خالي حسان عبد الحميد حسان له فلوس مستحقة في شهر يناير 2024 وبقية الناس فلوسهم في أغسطس وأنا لما حسبتها لقيت إن أنا مش تقدر أوفي بالفلوس دي فقررت إن أنا أخطف واقتل وأطلب فدية علشان أسدد ديوني وأبدا من جديد بعد ما حذفت تطبيق المراهنات ضده لحد ما استقرأت علي إن أنا أقتل إيهاب.

س: وما هي جملة المبالغ التي قمت بالاستحصال عليها من أقاربك وذويك آنذاك؟ ج: أنا أخذت مبالغ على فترات متقطعة من عمي/ الراقي عبد الواحد الطحاوي تقريبا حوالي 140 ألف جنيه تقريبا على فترات ومن ابن خالي حسان عبد الحميد حسان مبلغ حوالي 15 ألف جنيه ومن مرات عمي راقي اسمها فاطمة مبلغ 36 ألف جنيه تقريبا ومن ابنها باسم راقي مبلغ حوالي 22 ألف.