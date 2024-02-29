الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"كارت فكة و1000جنيه".. والد "فتاة العريش" يكشف كواليس المكالمة الأخيرة مع نيرة

نيره
نيره

أكد صلاح الزغبي والد "نيره" الطالبة بجامعة العريش ابنة قريه ميت الطريف،  أنها كانت على تواصل مستمر معه ولم تخبره بأي مشكلات تتعرض لها، مضيفا أن آخر مكالمة تلقاها منها، طلبت منه تحويل كارت شحن فكة، مؤكدًا أنه حول لها مبلغ 1000 جنيه لمصروفاتها الشخصية.

وأضاف والد “نيرة”، أنها تتحدث مع والدتها وتروي لها بعض المشاكل الطبيعة بينهم وبين زملائها ولكنها لم تعرف الاسباب الحقيقة إلا بعد وفاتها.

وأعرب الأب عن صدمته باكتشاف تعرض ابنته للابتزاز، مُشيرًا إلى أنه بعد دفن الجثمان واستلام الموبيل الخاص بنجلته وجد بعض رسائل التهديد من زملائها وتم مسح الرسائل من الطرف الآخر الآن، مؤكدا أنه سيقوم بتحرير محاضر رسمية ضد كل ذلك.

تفاصيل الواقعة

قبل 4 أيام، استقبلت مستشفى العريش العام، يوم الأحد الماضي، طالبة تدعى "نيرة.ص" 19 عاما، مصابة باضطراب في الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية، ونبضها ضعيف بسبب تناولها مادة مجهولة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها؛ إلا أنها فارقت الحياة.

وبحسب الروايات المنسوبة لزملائها من طلاب الجامعة، فقد التقطت للفتاة خلسًة، صورة أثناء وجودها داخل الحمام، وتعرضت للابتزاز من قبل طلاب آخرين في الجامعة، وهو ما دفعها لإنهاء حياتها.

والد نيرة طالبه جامعه العريش جامعة العريش العريش قريه ميت الطريف

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