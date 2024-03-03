الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: لن نتسامح مع الفساد في الأسواق والمحلات

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يتسامح مع الفساد في الأسواق ومحلات بيع السلع، وذلك لضمان توفير احتياجات المواطنين اليومية. كما أشار إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار. وأوضح أنه يتابع نتائج الحملات التموينية يومياً في مختلف مناطق المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك واللجان الخماسية بالمراكز والمدن، بالإضافة إلى مشاركة مديرية الطب البيطري ورئيس مباحث التموين، أسفرت عن تحرير 109 محاضر بالمخالفات في 4 مراكز ومدن، وهي المنصورة وميت غمر وطلخا ومنية النصر. وقرر "مختار" إحالة جميع المحاضر المحررة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقرير وكيل وزارة التموين بالدقهلية حول حملات التفتيش والرقابة التموينية على المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، بالإضافة إلى تقارير رؤساء الوحدات المحلية حول حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية تكثيف الحملات ضبط الاسعار

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

انفراجة كبيرة بالمفاوضات.. هل تنجح مباحثات مصر فى وقف حرب غزة؟

وزير الزراعة يوافق على صرف 307 ملايين جنيه تمويلا جديدًا للمشروع القومى للبتلو

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين