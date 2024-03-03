محافظ الدقهلية: لن نتسامح مع الفساد في الأسواق والمحلات

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يتسامح مع الفساد في الأسواق ومحلات بيع السلع، وذلك لضمان توفير احتياجات المواطنين اليومية. كما أشار إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار. وأوضح أنه يتابع نتائج الحملات التموينية يومياً في مختلف مناطق المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك واللجان الخماسية بالمراكز والمدن، بالإضافة إلى مشاركة مديرية الطب البيطري ورئيس مباحث التموين، أسفرت عن تحرير 109 محاضر بالمخالفات في 4 مراكز ومدن، وهي المنصورة وميت غمر وطلخا ومنية النصر. وقرر "مختار" إحالة جميع المحاضر المحررة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقرير وكيل وزارة التموين بالدقهلية حول حملات التفتيش والرقابة التموينية على المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، بالإضافة إلى تقارير رؤساء الوحدات المحلية حول حملات اللجان الخماسية بالمراكز.