الثلاثاء 05 مارس 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية: زراعة 100 شجرة مثمرة بالمنصورة

نظافه
نظافه

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أحمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة في مدينة المنصورة والمنطقة المركزية لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأوضح وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة أنه تم التنسيق مع السادة رؤساء أحياء شرق وغرب المنصورة ورئيس مركز المنصورة، حيث تم متابعة أعمال رفع الأتربة في الطريق السريع وشارع الجيش والمشاية والجمهورية بواسطة السيارات المكنسة.

كما تم متابعة أعمال غسيل في شارع الأديب وسامية الجمل، واستكمال ترميم البلدورات في شارع سكة سندوب، ومتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة العامة في المنطقة المركزية، حيث شملت الأعمال رفع مخلفات القمامة من شارع الجلاء وسعد زغلول وخلف المرور وأمام جامعة الأزهر والمستشفى العام والدولي والطمية والثانوية، ومتابعة أعمال رفع كفاءة مدخل مدينة المنصورة من ناحية سندوب. 

وتم البدء بزراعة الأشجار المثمرة وفقًا لتوجيهات وتعليمات معاليك ومبادرة 100 مليون شجرة.

وأكد المحافظ على استمرار تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين في المراكز والمدن والأحياء لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين في محافظة الدقهلية.

كما أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد، خاصة في الأسواق ومحلات بيع جميع أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيراً إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار. وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها في المراكز والمدن بالتعاون مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.
 

تفاصيل الحملات 

وفي الصدد، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، وبمشاركة مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، أسفرت عن تحرير 92 محضراً بالمخالفات في عدد 7 مراكز ومدن، شملت مراكز ومدن السنبلاوين وطلخا والمنصورة وميت غمر ودكرنس ونبروه والمنزلة بنطاق المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المنصورة متابعة اعمال رفع كفاءة النظافة

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