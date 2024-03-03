تكريم جامعة المنصورة لحصولها على 4 نجوم في تقييم QS Stars

حققت جامعة المنصورة، إنجازًا دوليًا جديدًا بحصولها على 4 نجوم في تقيم "QS Stars"، وتم تكريم الجامعة في إطار احتفالية مؤتمر القمة السنوي لهيئة التصنيف العالمي للجامعات للتعليم العالي والذي تم انعقاده بالجامعة الأمريكية برأس الخيمة في الإمارات.

واستلم الجائزة الدكتور طارق مصطفى غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك في حضور الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم الشارقة، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التعليم بدولة الإمارات، وتعتبر هيئة التصنيف العالمي للجامعات (QS Stars) إحدى أكثر 3 تصنيفات جامعية على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير ومن أفضل 3 أنظمة للتقييم.

ويعتمد تقيم QS Stars على مجموعة من المعايير التي تقيس بدقة أداء الجامعة في عدة مجالات من أهمها جودة التعليم، البحث العلمي والابتكار، الاتفاقيات والشركات الدولية وغيرها من المعايير التي استطاعت جامعة المنصورة أن تحقق فيها تميزًا دوليًا.

يأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية الجامعة للارتقاء بمختلف مناحي العملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة، وتطبيق استراتيجيات دولية متطورة تواكب التطورات العالمية، من حيث جودة التعليم واستخدام أساليب التعليم الحديثة ومن خلال إنشاء برامج ومقررات دراسية جديدة وإنشاء درجات علمية دولية بالتعاون مع العديد من الجامعات العالمية المرموقة والمتميزة دوليًا.