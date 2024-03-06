الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يفتتح السوق الخيري "ست الستات المصرية"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر  رئيس جامعة المنصورة صباح اليوم الأربعاء، فعاليات السوق الخيري "ست الستات المصرية" الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بريادة الدكتور محمد عبدالعظيم - نائب رئيس جامعة المنصورة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي في الفترة من 6 لـ10 مارس 2024.
 

تفاصيل الفعاليات 

رافقه خلال الافتتاح الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.
 

وأوضح الدكتور شريف يوسف خاطر، أن إقامة هذه المعارض تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر وتحسين مستوى معيشة المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم وفقًا لرؤية مصر 2030.
 

وأشار إلى أن انطلاق فعاليات هذا السوق يأتي في إطار المسئولية المجتمعية التي تتبناها الجامعة والاهتمام بإحياء الحرف التراثية والمنتجات والأشغال اليدوية التى تنتجها السيدات المعيلات والعمل على تسويق منتجاتهم في إطار الدور المنوط لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.


وأكد حرص الجامعة على التعاون مع الجهات المختلفة والهيئات والمؤسسات التي تهدف إلى إتاحة المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا بصفة دورية كأحد العوامل المؤثرة بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشارت الأستاذة الدكتور أمينة شلبي، إلى أن معرض ست الستات المصرية هو سلسلة أسواق أو معارض لفرع المجلس القومي للمرأة يهدف إلى تسويق منتجات يدوية للسيدات والفتيات بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة وأن الجزء الأكبر من هؤلاء السيدات من فئة السيدات المعيلات، كما يهدف لتشجيع الفتيات علي اقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.


وتم التواصل مع الكليات لاختيار عناصر الطالبات ممن لديهن الرغبة في المشاركة بحيث تمثل نسبة 25%؜ من عارضات السوق من السيدات المعيلات والبالغ عددهم مايقرب من 35 عارضة في مجالات الإكسسوار والكوروشيه والمأكولات والمكرميات والأعمال الفنية والمفارش ومنتجات ورش الريزن والديكوباج والملابس الرياضية والشنط مختلفة الخامات والمستويات لتناسب كل الأذواق.
 

يذكر أن المعرض ينظم بالشراكة مع لجنة مبادرة اختار مشروعك بالجامعة تحت إشراف منسقى المبادرة: دكتور المتولى أبو سريع رئيس اللجنة، دكتور عبير توكل مقرر اللجنة،  شهيرة حامد المجلس القومى للمرأة،  جيهان حافظ المجلس القومى للمرأة 

ويستمر المعرض من ٦ إلى ١٠ مارس تزامنًا مع قدوم شهر رمضان الكريم واحتفالات المصريين بعيد الأم.

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شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة محمد عبد العظيم

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