محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات لتطوير 4 مراكز طب أسرة

وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية بعدد من مراكز ومدن المحافظة وهم (المنصورة - طلخا - السنبلاوين - بلقاس).



وقال "مختار" أبعث برسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي لإطلاقه مبادرة "مراكب النجاة" لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية وخطرها على المجتمع، وحرصه على حياة شباب مصر ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها لبناء الجمهورية الجديدة.



وأضاف أن الدقهلية كانت في مقدمة المحافظات التي حرصت على التفاعل الفوري مع مبادرة "مراكب النجاة" بالتعاون مع وزارة الهجرة لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



وأشار إلى أن تكلفة أعمال التطوير الإجمالية 4 ملايين جنيه منحة مقدمة من جهاز المشروعات لمعالجة الأسباب الجذرية للهجره غير الشرعية، حيث سيتم تطوير ورفع كفاءة كلا من (مركز طب الأسرة بميت مزاح مركز المنصورة - مكتب صحة ثاني بطلخا - الوحدة الصحية بالبشنيني مركز السنبلاوين - مركز طب الأسرة بالستاموني).



كما أوضح "المحافظ، أن أعمال تطوير مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية سالفة الذكر ستعمل على توفير خدمة صحية لعدد 99 ألف مواطن وعدد 5،700 فرصة عمل.



وثمن "مختار" دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمشاركته في مبادرة "مراكب النجاة" ودعمه لتطوير مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية بعدد من مراكز ومدن المحافظة.