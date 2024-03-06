الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية": الكشف على 1921 مريضًا في قافلة علاجية بقرية ميت أبو خالد

قافلة علاجية
قافلة علاجية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية  الاثنين والثلاثاء  في قرية  ميت أبو خالد مركز ميت غمر وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل حيث تم توقيع الكشف على 1921 مريضًا.

 

وضمت  القافلة، 11 عيادة   منها  ( 2 أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن  - نساء وتنظيم اسرة  )   فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray وقد  جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 340، أطفال 353،جراحة 99،أسنان 100،انف وأذن 232، جلدية 226، رمد 155، عظام 262، نسا وتنظيم أسرة 154.


كما تم إجراء عدد 242 تحليلًا مختلفًا  للمرضى، 78 حالة أشعة عادية  وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات  لـ 138مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم  وتحويل 28 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم واصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة. 
 

من جانبه لفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 45 ندوة تثقيفية، و150 حالة استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

قافلة علاجية
قافلة علاجية
قافلة علاجية
قافلة علاجية
شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية قافلة طبية علاجية

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