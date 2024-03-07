الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تسليم 15 ألف كوبون مشتريات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

ايمن مختار
ايمن مختار

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، تسليم 15 ألف كوبون مشتريات مواد غذائية بقيمة 750 ألف جنيه، للأسر الأولى بالرعاية مقدمة من البنك الزراعي المصري، عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وسيتم صرفها عن طريق منافذ بيع وزارة التموين في مختلف المراكز والمدن والأحياء.
 

جاء ذلك بحضور المحاسب عبدالحميد الشابوري رئيس البنك الزراعي لمنطقة شرق الدلتا، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.
 

وأكد "مختار" أن رئيس الجمهورية أمر بتضافر كافة جهود أجهزة ومؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال تقديم كافة المساعدات وصرف مساعدات تكافل وكرامة وإقامة مشروعات متناهية الصغر لهذه الأسر.
 

وقال  "مختار": أتوجه بخالص الشكر والتقدير للمحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي على دعمه المتواصل للأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية من خلال توفير مشروعات تمكين اقتصادي وصرف مساعدات نقدية وعينية وغيرها.
 

وثمن الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي وتقديره لمسئولياته المجتمعية تجاه المواطنين من أهالينا الأكثر احتياجًا وخاصة مع حلول شهر مضان المبارك، كما ثمن دور وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. 

ايمن مختار
ايمن مختار
ايمن مختار
ايمن مختار
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مديرية التضامن الإجتماعي وزارة التموين

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