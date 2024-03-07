الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انقطاع المياه 7 ساعات بقرى مركز أجا في الدقهلية

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، انقطاع المياه السبت المقبل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساء، وذلك لمدة 7 ساعات بقرى مركز أجا.

 

وقال بيان صادر عن شركة مياه الشرب، إن الانقطاع سيتم في 3 قرى وهي (شنشا - ميت فضالة - الغراقة) نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة على خطوط طرد وروافع صرف صحي (ميت فضالة - شنشا) ضمن أعمال مشروع البنك الدولي.

 

وأهابت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

وكيل تعليم الدقهلية يتابع انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الثانوية والإعدادية


وشهد ناصرشعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم  بالدقهلية، وبرفقته الدكتور عبد العظيم السعيدرئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، والأستاذ ايهاب القاضى مدير إدارة دكرنس التعليمية، اليوم الخميس، بدء انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية  بمدرسة على مبارك الثانوية والاعدادية بنات بدكرنس.

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، حيث تم تخصيص قاعات   الطلاب المرحلة الثانوية وقاعة  لطلاب الشهادة الإعدادية، وتم اختيار مدرسة على مبارك الثانوية، وتضم ١٧ مدرسة ثانوية ومدرسة دكرنس الإعدادية بنات وتضم ٦٥ مدرسة.
 

وأشار "شعبان" إلى أن القوافل تضم نخبة من أكفأ معلمى ومستشارى المواد الدراسية لمواجهة الدروس الخصوصية، ولتخفيف العبء عن أولياء الأمور، فى قرى حياة كريمة، ولاقت إقبالًا كبيرًا من طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، وأنه بالإضافة لتدريب طلاب الثانوية على نظام الأسئلة الجديد لامتحانات الثانوية العامة وإطلاعهم على مفاتيح المراجعات النهائية، وأساليب الامتحانات قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة يونيو المقبل.


ووجه "شعبان" الطلاب بالالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات المحاضرين خلال فعاليات القافلة والتي تستمر حتى مساء غدٍ الجمعة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي الدقهلية انقطاع المياه اجا ميت فضالة

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وكيل "تعليم الدقهلية" يتابع انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الثانوية والإعدادية

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