الملك ينهي حياة زوجته.. والأمن يُنقذ البنات في واقعة "الجنزير" بالدقهلية

شهدت قرية فيشابنا التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، قتل زوج لزوجته مستخدمًا آله حادة "جنزير"، وتوثيق بناته رغبة منه في إنهاء حياتهن؛ بسبب خلافات مع زوجته.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، بتلقي إشارة من مأمور مركز شرطة أجا، بوررد بلاغ من الأهالي بإقدام شخص على إنهاء حياة زوجته، وتوثيق بناته رغبة منه في إنهاء حياتهن والحاقهم.





انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتمكنت إلقاء القبض على الأب وتحرير البنات بعد أن وثقهن لإنهاء حياتهن، وإلقاء القبض على المتهم، نجار مسلح وشهرته "الملك".

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن المتهم وثق زوجته وفتياته وانهال عليهن ضربًا مستخدمًا جنزير حديدي، نتج عنه مصرع زوجته، نتيجة إصابة أدت إلى مصرعها، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى أجا.



وضبط المتهم وأداة الجريمة "جنزير حديدي" وتحرير الفتيات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.