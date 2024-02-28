الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تكريم «توأم الدقهلية» الحاصل علي المراكز الأولي عالميا في مسابقة الحساب الذهني بتايوان

التكريم
التكريم

كرم أيمن مختار محافظ الدقهليه، اليوم،" توأم الدقهلية " آدم طارق محمد حسن، ويامن طارق محمد حسن بالصف الثاني الابتدائي اللذان حصلا علي المراكز الاولي عالميا في مسابقة الحساب الذهني بتايوان، ومنح "آدم، ويامن" شهادات الشكر والتقدير لنبوغهما وتفوقهما، فقد حصل آدم علي المركز الاول، ويامن حصد المركز الثالث في المسابقة التي استمرت "اونلاين" علي مدار عام،من يناير إلي ديسمبر 2023، تم خلالها إجراء 4 امتحانات في الحساب الذهني للمشاركين من ابناء 23 دول مشاركة في المسابقة.
 

وأكد "مختار" أن الدقهلية محافظة عملاقة أنجبت ومازالت تنجب لمصر والعالم الأعلام في المجالات العلمية والفكرية والادبية والفنية والثقافية والدينية والسياسية.
 

وقد ثمن "مختار" دور القائمين علي العمل بمديرية التربية والتعليم ومدارس الدقهلية فى تحقيق هذا التفوق والتميز ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، وقدم"مختار" التهنئة لاسرة التلميذين ولهما لمشاركتهما المتميزة بالمسابقة ومتمنيا لهم المزيد من التفوق والازدهار مؤكدا لهم انتم سفراء لمصر والدقهلية تنتظر منكم المزيد من التفوق والنبوغ.
 

ومن جانبه، اوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم أن مديرية التربية والتعليم حريصة علي تنمية مهارات الابتكار الإبداعى فى نفوس براعم الوطن ونشر وتعزيز البحث العلمى وتقنيات العلوم والتكنولوجيا الممنهجة عند الطلاب اتساقا مع الجهود المبذولة لبناء منظومة متكاملة لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات.

 

مختار: المتابعة المستمرة اساس النجاح لتلافي الملاحظات


عقد الدكتور أيمن مختار اجتماعا لوكلاء وزارات الصحة والري والتربية والتعليم بحضور ممثلي هيئة قضايا الدولة ومسئولي الشئون القانونية بالمحافظة، لمتابعة ملفات العمل بالمديريات الخدمية في عدد من الموضوعات المتعلقة بهيئة قضايا الدولة حرصا علي تقديم خدمات متميزة للمواطنين والحفاظ علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين. 
 

وأشار "مختار" إلى أن تحديد التوقيتات بشأن كافة الموضوعات هي العامل الاساسي ومتابعتها بشكل دوري للعمل علي إنهائها وفقا للتوقيت المحدد ومعاقبة المقصرين، مؤكد اعلي أن المتابعة المستمرة أساس النجاح لتلافي الملاحظات وإنهاء المشكلات والمعوقات الطارئة  لسرعة إنجاز العمل وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

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