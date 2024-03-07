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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 ومواصفات ورقة الامتحان

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2024، ترتفع معدلات البحث على جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية، تزامنًا مع انتهاء الشهر الأول بالفصل الدراسي الثاني للعام الدرسي الحالى 2023/2024.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 ومواصفات ورقة الامتحان 

وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وكذلك المجلس الأعلى للجامعات بداية العام الدراسي الجاري 2023 -2024، تستعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024. 

موعد امتحانات الفصل الثاني 2024

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024،  لتكون يوم السبت الموافق 25 مايو المقبل، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وذلك لمراحل النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، على أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية يوم 1 يونيو 2024، وانطلاق امتحانات الثانوية العامة يوم 22 يونيو.

موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل للمواد التي لا تضاف للمجموع، ثم تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم ٢٢ يونيو المقبل للمواد التي تضاف للمجموع، على أن يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة خلال أيام.

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تنبيه مهم من التعليم للمدارس بشأن جدول الثانوية العامة

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 

وتعقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة والدرجات المخصصة لها، مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

جدير بالذكر، أنه سيكون توزيع الدرجات المخصصة لإجابة لأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة، على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، مع وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة، الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة ولها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة.

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