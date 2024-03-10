المقررات الدراسية لطلاب النقل خلال شهر مارس بالفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدروس المقررة لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي خلال شهر مارس بالفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023/2024.

وجاءت تعليمات الوزارة للمديريات التعليمية كالتالي:

1 - امتحانات شهر مارس 2024 فيما تم تدريسه حتى 29 مارس 2024-

2- يختلف بداية مقرر مارس من مدرسة لأخري حسب خطة تدريس كل مدرسة.

وحصلت "الدستور" على المقررات الدراسية، وللاطلاع عليها متابعة الصور المرفقة.

وأدرج وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، تفاصيل أعمال السنة لصفوف النقل في نقاط مختصرة لمساعدة أولياء الأمور والطلاب على فهم النظام الدراسي مع بدء الدراسة بالمدارس، حيث نظام أعمال السنة لصفوف النقل على النحو الآتي:

-نظام أعمال السنة عبارة عن 20 درجة مقسمة على 10 درجات للاختبارات السريعة القصيرة خلال الشهر.

- كل اختبار من اختبارات أعمال السنة سيكون في منهج الشهر فقط.

- من يضع اختبار أعمال السنة هو موجه المادة وليس معلم الفصل.

-سيكون اختبار أعمال السنة على مستوي المدرسة لضمان مذاكرة الطلاب، على أن يحصل الطلاب بنهاية التيرم على الدرجة الأعلى من الاختبارين.

وكان قد أعلن مجلس الوزراء أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشدد على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، ويتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي لجميع الطلاب، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك حفاظًا على انضباط سير العملية التعليمية، مُشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور دون أعذار داخل المدارس.

توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل

وأوضحت أن توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل لكل مادة خلال الفصل الدراسي الواحد تكون كالتالي: 80% لدرجة امتحان نهاية الفصل، ويتم تخصيص 10% لدرجة امتحان الشهر (أعلى درجة في الاختبارات الشهرية)، و5% على المواظبة والانضباط، و5% على السلوك.

المقررات الدراسية لطلاب النقل

المقررات الدراسية لطلاب النقل

المقررات الدراسية لطلاب النقل

المقررات الدراسية لطلاب النقل