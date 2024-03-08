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مصر

تبدأ 10 يونيو.. اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للمتفوقين والمكفوفين

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" الدور الأول ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وجدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للطلاب المكفوفين.

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وحسب جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والطلاب المكفوفين، تبدأ الامتحانات يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٤.

وتضمن جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس "STEM" الدور الأول ومدارس المكفوفين ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، عدم عقد الامتحانات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتى تبدأ من يوم السبت الموافق ١٥ يونيو إلى ٢٠ يونيو ٢٠٢٤.

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كما يوضح جدول إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدارس المكفوفين الدور الأول ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، استئناف الامتحانات من يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو إلى يوم ٢٠ يوليو ٢٠٢٤.

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