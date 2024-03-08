"التربية والتعليم": امتحانات الثانوية العامة ورقية ولا دخول للجان بالتابلت

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك ضوابط كثيرة وإجراءات للتصدى للغش فى امتحانات الثانوية العامة 2024، مشددة على أنه غير مسموح بدخول الطلاب بأى وسيلة إلكترونية، خاصة التابلت، وأن الامتحانات تعقد ورقيًا سواء الامتحان فى المواد غير المضافة للمجموع أو المواد الدراسية الأساسية.

امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، و12 يونيو الاقتصاد والإحصاء، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

كما يؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.