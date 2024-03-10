جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة وأولياء أمورهم والمعلمين، عبر محركات البحث جوجل، تزامنا مع اعتماده من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024، تبدأ امتحاناتهم يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتنتهي امتحاناتهم يوم الاربعاء الموافق 17 يوليو 2024، بالمواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد غير المضافة للمجموع

بداية من يوم الاثنين 10/6/2024، التربية الدينية: من الساعة 9 صباحا إلى 10:30 صباحا، والتربية الوطنية: من الساعة 11 صباحا إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الأربعاء 12/6/2024، مادة الاقتصاد: من الساعة 9 صباحا إلى 10:30 صباحا، والإحصاء: من الساعة 11 صباحا إلى 12:30 ظهرًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية يبدأ يوم الأثنين 10/6/2024، وينتهي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية في يوم السبت 13/7/2024.

يوم السبت 22/6/2024، تعقد امتحان مادة اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الثلاثاء 25/6/2024، تعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 29/6/2024، تعقد امتحان مادة التاريخ (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 6/7/2024، تعقد امتحان مادة الجغرافيا (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 10/7/2024، تعقد امتحان مادة علم النفس والاجتماع (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 17/7/2024، تعقد امتحان مادة الفلسفة والمنطق (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الأثنين 10/6/2024، ينتهي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الاربعاء 17/7/2024.

يوم السبت 22/6/2024، تعقد امتحان مادة اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الثلاثاء 25/6/2024، تعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 29/6/2024، تعقد امتحان مادة الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 6/7/2024، تعقد امتحان مادة الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 10/7/2024، تعقد امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 17/7/2024، تعقد امتحان مادة الأحياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الأثنين 10/6/2024، ينتهي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم السبت 20/7/2024.

يوم السبت 22/6/2024، تعقد امتحان مادة اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الثلاثاء 25/6/2024، تعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 29/6/2024، تعقد امتحان مادة الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 6/7/2024، تعقد امتحان مادة الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 10/7/2024، تعقد امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).

يوم السبت 13/7/2024، تعقد امتحان مادة التفاضل والتكامل (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).

يوم الأربعاء 17/7/2024، تعقد امتحان مادة الاستاتيكا (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).