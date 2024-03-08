جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2024 للشعبة الأدبية، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2024 للشعبة الأدبية

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية:

تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 يوم 22 يونيو 2024 وتنتهي يوم 20 يوليو، وذلك حسب ما نشرته مؤخرا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الإلكتروني.

وعلى صعيد متصل أوضح منشور وزارة التربية والتعليم أنه سوف ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة للمواد التي لا تضاف للمجموع يوم الإثنين الموافق 10 يونيو وذلك قبل عيد الأضحى المبارك، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم 15 يونيو حتى يوم 20 يونيو 2024، على أن تبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع يوم السبت الموافق 22 يونيو المقبل.

جدول الصف الثالث الثانوي 2024 أدبي

جاء جدول امتحانات الصف الثالث الثانوى للشعبة الأدبية 2024 حسب ما وضحه منشور وزارة التربية والتعليم الذى نشر على موقعها الإلكتروني كالتالي:

الإثنين الموافق 10 يونيو 2024:

امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتكون مدة الامتحان ساعة ونصف لكل مادة.

الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024:

امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، وتكون مدة الامتحان ساعة ونصف لكل مادة.

السبت الموافق 22 يونيو 2024:

امتحان مادة اللغة العربية، وتكون مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024:

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتكون مدة الامتحان ساعتين.

السبت الموافق 29 يونيو 2024:

امتحان مادة التاريخ، وتكون المدة المخصصة لأداء الامتحان ثلاث ساعات.

الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024:

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وتكون المدة المخصصة لأداء الامتحان ثلاث ساعات.

السبت الموافق 6 يوليو 2024:

امتحان مادتي مادة الجغرافيا وتكون مدة الامتحان ثلاث ساعات.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو2024:

امتحان مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، وتكون المدة المخصصة لأداء الامتحان 3 ساعات.

الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024:

امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وتكون المدة المخصصة لأداء الامتحان 3 ساعات.

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