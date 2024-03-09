السبت 09 مارس 2024
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منوعات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024/1445 مصر

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يُعدّ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من أهم المواضيع التي تشغل بال طلاب الثانوية العامة 2024 في مصر، حيث يُحدد هذا الجدول مواعيد امتحانات جميع المواد الدراسية، مما يُساعد الطلاب على تنظيم وقتهم وترتيب دراستهم بشكلٍ فعّال.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك في شهر مارس 2024، حيثُ يبدأ الطلاب في أداء امتحاناتهم يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، وتنتهي امتحاناتهم يوم الاربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد غير المضافة للمجموع

  • يوم الاثنين 10/6/2024:
    • التربية الدينية: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا.
    • التربية الوطنية: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا.
  • يوم الأربعاء 12/6/2024:
    • الاقتصاد: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا.
    • الإحصاء: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

  • يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية في يوم الأثنين 10/6/2024.
  • ينتهي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية في يوم السبت 13/7/2024.
  • يوم السبت 22/6/2024: اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 29/6/2024: التاريخ (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 6/7/2024: الجغرافيا (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 10/7/2024: علم النفس والاجتماع (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 17/7/2024: الفلسفة والمنطق (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

 

علمي وأدبي.. بالتفصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

  • يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الأثنين 10/6/2024.
  • ينتهي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الاربعاء 17/7/2024.

الامتحانات:

  • يوم السبت 22/6/2024: اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 29/6/2024: الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 6/7/2024: الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 10/7/2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 17/7/2024: الأحياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية.. وموعد إجازة عيد الأضحى

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

  • يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الأثنين 10/6/2024.
  • ينتهي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم السبت 20/7/2024.
  • يوم السبت 22/6/2024: اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 29/6/2024: الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 6/7/2024: الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 10/7/2024: الجبر والهندسة الفراغية (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
  • يوم السبت 13/7/2024: التفاضل والتكامل (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
  • يوم الأربعاء 17/7/2024: الاستاتيكا (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
الثانوية العامة 2024 جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم الشعبة الادبية علمي علوم علمي رياضة

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