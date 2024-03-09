جدول امتحانات الثانوية العامة 2024/1445 مصر

يُعدّ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من أهم المواضيع التي تشغل بال طلاب الثانوية العامة 2024 في مصر، حيث يُحدد هذا الجدول مواعيد امتحانات جميع المواد الدراسية، مما يُساعد الطلاب على تنظيم وقتهم وترتيب دراستهم بشكلٍ فعّال.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك في شهر مارس 2024، حيثُ يبدأ الطلاب في أداء امتحاناتهم يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، وتنتهي امتحاناتهم يوم الاربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد غير المضافة للمجموع

يوم الاثنين 10/6/2024: التربية الدينية: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا. التربية الوطنية: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الأربعاء 12/6/2024: الاقتصاد: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا. الإحصاء: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية في يوم الأثنين 10/6/2024.

ينتهي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية في يوم السبت 13/7/2024.

يوم السبت 22/6/2024: اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 29/6/2024: التاريخ (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 6/7/2024: الجغرافيا (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 10/7/2024: علم النفس والاجتماع (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 17/7/2024: الفلسفة والمنطق (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الأثنين 10/6/2024.

ينتهي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم في يوم الاربعاء 17/7/2024.

الامتحانات:

يوم السبت 22/6/2024: اللغة العربية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 29/6/2024: الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم السبت 6/7/2024: الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 10/7/2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

يوم الأربعاء 17/7/2024: الأحياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة