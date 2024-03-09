جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية.. وموعد إجازة عيد الأضحى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنضات الإلكترونية مؤخرًا منذ اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تبدأ الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية المنظم لسير الامتحانات والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الشهادة الثانوية في كافة محافظات الجمهورية كما يلي:-

المواد غير المضافة للمجموع

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

المواد المضافة للمجموع

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

اجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2024

راعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2024 عند وضع جداول الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 حيث تبدأ الاجازة من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 حيث يتم تعطيل كافة أعمال الامتحانات في كافة محافظات الجمهورية.

كما راعت الوزارة وجود فترات زمنية عادلة بين امتحانات المواد الدراسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية تعمل حاليا كافة مديريات التربية والتعليم على اختيار اللجان الامتحانية للطلاب في جميع محافظات الجمهورية والتي تتوافر فيها الشروط الصحية التي تحافظ على سلامة الطلاب في ظل انتشار الأوبئة المعدية.

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