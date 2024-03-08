جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2024 للشعبة العلمية (علمي رياضة – علوم)

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2024 للشعبة العلمية (علمي رياضة – علمي علوم)، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا، من خلال ما نشرته على موقعها الإلكتروني عن نزول جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب (علمي علوم- علمي رياضة- أدبي).

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2024 للشعبة العلمية (علمي رياضة – علمي علوم):

الإثنين.. 10 يونيو

امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتكون مدة الامتحان ساعة ونصف لكل مادة.

الأربعاء.. 12 يونيو

امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، وتكون مدة الامتحان ساعة ونصف لكل مادة.

السبت.. 22 يونيو 2024

امتحان مادة اللغة العربية، وتكون مدة الامتحان ثلاث ساعات.

الثلاثاء.. 25 يونيو

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتكون مدة الامتحان ساعتين.

السبت.. 29 يونيو 2024:

امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية (علمي علوم- علمي رياضة) وتكون المدة المخصصة لأداء الامتحان ثلاث ساعات لكل مادة.

يوم الثلاثاء.. 2 يوليو 2024:

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وتكون المدة المخصصة لأداء الامتحان ثلاث ساعات.

السبت.. 6 يوليو 2024

امتحان مادتي مادة الكيمياء للشعبة العلمية وتكون مدة الامتحان ثلاث ساعات لكل مادة.

يوم الأربعاء.. 10 يوليو 2024:

امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، وتكون المدة المخصصة لأداء الامتحان 3 ساعات، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وتكون المدة المخصصة لأداء الامتحان ساعتين.

يوم السبت.. 13 يوليو 2024:

امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، وتكون مدة الامتحان ساعتين.

يوم الأربعاء.. 17 يوليو 2024:

امتحان مواد الأحياء لشعبة علمي علوم، وتكون المدة المخصصة لأداء الامتحان 3 ساعات، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة وتكون المدة المخصصة لأداء الامتحان ساعتين

يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024:

امتحان مادة الديناميكا لشعبة علمي رياضة، وتكون مدة الامتحان ساعتين.