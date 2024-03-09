مش مُحيرة وواضحة.. مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة بدأت فى تجميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة، وأضافت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة لموقع الدستور عن تفاصيل طبيعة اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.

قالت المصادر إن اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 محددة أى بعيدة عن التعقيد أو اللف والدوران، مؤكدة المصادر خلال تصريحاتها أن اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون فى مستوى الطالب المتوسط ولا تحتمل إجابات متشابهة أو مُحيرة للطالب.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن جدول الامتحانات يراعى الفترات الزمنية بين الامتحانات، وتوفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إجراءات مواجهة الغش بمنع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة، بالاضافة إلى أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة مثل العام الماضي.

معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

- تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة

- الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح open book أسوة بالعام الماضي.

- تسليم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

- نشر فيديو توضيحي حول أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة إجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.

_ عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

_ تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية ىهدف أيضًا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.