السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مش مُحيرة وواضحة.. مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

رضا حجازى
رضا حجازى

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة بدأت فى تجميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة، وأضافت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة لموقع الدستور عن تفاصيل طبيعة اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.

قالت المصادر إن اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 محددة أى بعيدة عن التعقيد أو اللف والدوران، مؤكدة المصادر خلال تصريحاتها أن اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون فى مستوى الطالب المتوسط ولا تحتمل إجابات متشابهة أو مُحيرة للطالب. 

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن جدول الامتحانات يراعى الفترات الزمنية بين الامتحانات، وتوفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة.

أقرا أيضًا

txt

لأول مرة.. الزي العسكري الذي استُشهد به البطل عبد المنعم رياض على شاشة "الوثائقية"

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن  إجراءات مواجهة الغش بمنع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة، بالاضافة إلى أن  امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة مثل العام الماضي.

 

معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

 

- تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة

 

- الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح open book أسوة بالعام الماضي.

 

- تسليم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

 

- نشر فيديو توضيحي حول أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة إجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.

_ عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

 

_ تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية ىهدف أيضًا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

 

إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة امتحانات إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل إجراء امتحانات

مواد متعلقة

"ابن عربي".. دليل يسري الجندي لعالم التصوف

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

عاجل.. إعلام عبرى: إسرائيليون تلقوا "إشارات" من الأسرى بغزة بأنهم "على قيد الحياة"

يوم الشهيد.. تاريخ من البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات الوطن

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

محافظ القليوبية يشرف على إزالة برج سكنى مخالف بشبرا الخيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان