السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

لأول مرة.. الزى العسكرى الذى استُشهد به البطل عبدالمنعم رياض على شاشة "الوثائقية"

زى الشهيد عبدالمنعم
زى الشهيد عبدالمنعم رياض

يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الظهور الأول تليفزيونيًّا للزي العسكري المُخضّب بدماء الشهيد البطل الفريق أول/ عبدالمنعم رياض، وذلك من خلال الفيلم الوثائقي "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد".

يأتي عرض الفيلم على الوثائقية بعد أن أُنتِج ليُعرض اليوم على شاشة الوثائقية؛ احتفاءً بذكرى "يوم الشهيد"، الموافق التاسع من مارس من كل عام. يوثق الفيلم حياة الفريق أول/ عبدالمنعم رياض، منذ ميلاده، مرورًا بدوره في حرب الاستنزاف، وصولًا إلى لحظة استشهاده على جبهة القتال ربيع عام 1969.

الوثائقية قطاع الإنتاج الوثائقي المتحدة للخدمات الإعلامية عبد المنعم رياض الشهيد البطل الفريق أول عبد المنعم رياض

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