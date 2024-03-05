الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الفائز بالمركز الأول

رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى بـ"المتحدة" يسلم جائزة "الوثائقية" لفيلم "أحمر"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سلّم شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جائزة "الوثائقية" لفيلم "أحمر"؛ الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في ختام دورته الـ25، اليوم، الموافق الخامس من مارس 2024، وفي إطار حرص قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعم المواهب المصرية الشابة. 

 


وأعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تكفله بإنتاج فيلم وثائقي لمخرجة فيلم "أحمر"، جميلة ويفي؛ تقديرًا لفوز فيلمها بالمركز الأول، وتوفير كل الإمكانات الداعمة من أجل خروجه إلى النور، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية". 


وتأتي هذه الخطوة تناغمًا مع الاهتمام الدائم الذي توليه الدولة المصرية للشباب والطلبة.

قطاع الإنتاج الوثائقي المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الوثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. كيف يلعب الأهلي والزمالك قمة الجمعة؟

عاجل.. جوميز يحذر لاعبى الزمالك من ثنائي الأهلي في نهائي كأس مصر

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟