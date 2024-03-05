رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى بـ"المتحدة" يسلم جائزة "الوثائقية" لفيلم "أحمر"

الفائز بالمركز الأول

سلّم شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جائزة "الوثائقية" لفيلم "أحمر"؛ الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في ختام دورته الـ25، اليوم، الموافق الخامس من مارس 2024، وفي إطار حرص قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعم المواهب المصرية الشابة.



وأعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تكفله بإنتاج فيلم وثائقي لمخرجة فيلم "أحمر"، جميلة ويفي؛ تقديرًا لفوز فيلمها بالمركز الأول، وتوفير كل الإمكانات الداعمة من أجل خروجه إلى النور، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية".



وتأتي هذه الخطوة تناغمًا مع الاهتمام الدائم الذي توليه الدولة المصرية للشباب والطلبة.