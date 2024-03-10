الأحد 10 مارس 2024
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مصر

وزير التعليم يتفقد امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل أكثر من ١١ ألف وظيفة معلم مساعد

وزير التعليم
وزير التعليم

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تفقدا سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل ١١ ألفا و١١٤ وظيفة معلم مساعد للعام الثالث بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

 

وأشاد وزير التريبة والتعليم بالدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد، وهو ما رصدته الوزارة من تميز الناجحين بالمسابقتين للعامين الأول ٢٠٢٢ والثاني ٢٠٢٣.

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وأكد الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على سد العجز في المعلمين، خاصة مع توجه الوزارة الذي بدأته مؤخرًا في تعدد أنواع المدارس لتلبية الاحتياجات المختلفة للأسر المصرية في تعليم أبناءهم.

 

وأضاف الدكتور رضا حجازى أن اختيار المعلمين الجدد فى المسابقات المستهدفة والتى يتم من خلالها اختيار 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات تتم بشفافية مطلقة، وآليات محكمة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة، موضحا أن مراحل المسابقات تتم بشكل إلكترونى ومميكن فى جميع الاختبارات.

 

وفي حوار مع المعلمين المتقدمين للمسابقة، وجه الدكتور رضا حجازي بأهمية الاستعداد لاستكمال باقي مسار الاختبارات التي بدأت باختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومرورًا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لمرحلة اجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيدًا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة.

 

كما ناشد الدكتور رضا حجازي المعلمين المتقدمين للمسابقة بعدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء المعلومات من منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن كافة الخطوات المتعلقة بالمسابقة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وبتواصل مباشر مع المتقدمين.

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ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ على استعداد الجهاز لإعلان تفاصيل مسابقة شغل 18،886 وظيفة معلم مادة بالوزارة قريبا، بجانب الاستعداد لتنفيذ توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني بحيث يتم الالتزام بالخطة الموضوعة للسنوات الثلاث الاولى.

 

وناشد رئيس الجهاز الراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقات الأعوام الثلاثة، بالاستعداد جيدا والتقديم في المسابقة التكميلية التي سيعلن الجهاز بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم عن تفاصيلها شهر يونيو المقبل، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق، مؤكدا أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا، ومشددا على قيام الجهاز بنشر كافة المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك):

‏https://ar-ar.facebook.com/EgyptianCAOA/

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