"الأكاديمية المهنية للمعلمين" تعلن بدء تنفيذ تدريب المعلمين المرشحين للترقى

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بدء تنفيذ تدريب الترقي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للمعلمين المرشحين للترقي، (فئة معلم أول / إخصائي أول)، غدًا الثلاثاء وحتى ٢٦ مارس ٢٠٢٤.

وكانت أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابًا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن إعادة فتح باب التقدم والتسجيل الإلكتروني للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

ونص الخطاب الصادر على أنه في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على الصالح العام للمعلمين، ونظرًا لما ورد إلينا من بعض المديريات بشأن إتاحة إعادة ترشيح بعض المعلمين ممن لم يستوفوا بعض متطلبات الترقي للعام 2023/2022، يرجي التكرم بالتوجيه للمختصين إليكم بالعلم بأنه تقرر إعادة فتح موقع تسجيل استيفاء الترشح لإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2023/ 2024، وعليه يرجى التعاون في تنفيذ الآتي:

تسجيل استيفاء الترشح لإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2021 2024، الذين تخلفوا عن التسجيل للترشح من خلال مسئولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس والإدارات التعليمية ومديرياتكم عبر موقع بيانات كادر المعلم.

htp://academy.emis.gov.eg

وذلك في الفترة من 3 مارس 2024، إلى 21 مارس 2024، بنفس ذات الشروط والضوابط الواردة في كتابنا الصادر لكم رقم 2265، بتاريخ 23 أكتوبر 2023، على أن يتاح لهم استيفاء ملف متطلبات الحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة للترقي فور تسجيل ترشيحهم.