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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الأكاديمية المهنية للمعلمين" تعلن بدء تنفيذ تدريب المعلمين المرشحين للترقى

الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بدء تنفيذ تدريب الترقي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للمعلمين المرشحين للترقي، (فئة معلم أول / إخصائي أول)، غدًا الثلاثاء وحتى ٢٦ مارس ٢٠٢٤.

وكانت أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابًا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن إعادة فتح باب التقدم والتسجيل الإلكتروني للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 والشروط اللازمة للحصول على الترقية

ونص الخطاب الصادر على أنه في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على الصالح العام للمعلمين، ونظرًا لما ورد إلينا من بعض المديريات بشأن إتاحة إعادة ترشيح بعض المعلمين ممن لم يستوفوا بعض متطلبات الترقي للعام 2023/2022، يرجي التكرم بالتوجيه للمختصين إليكم بالعلم بأنه تقرر إعادة فتح موقع تسجيل استيفاء الترشح لإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2023/ 2024، وعليه يرجى التعاون في تنفيذ الآتي:

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ترقيات المعلمين 2024.. الخطوات والمستندات المطلوبة للتسجيل عبر الأكاديمية المهنية

تسجيل استيفاء الترشح لإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2021 2024، الذين تخلفوا عن التسجيل للترشح من خلال مسئولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس والإدارات التعليمية ومديرياتكم عبر موقع بيانات كادر المعلم.

htp://academy.emis.gov.eg

وذلك في الفترة من 3 مارس 2024، إلى 21 مارس 2024، بنفس ذات الشروط والضوابط الواردة في كتابنا الصادر لكم رقم 2265، بتاريخ 23 أكتوبر 2023، على أن يتاح لهم استيفاء ملف متطلبات الحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة للترقي فور تسجيل ترشيحهم.

معلمين المرشحين للترقي الاكاديمية المهنية للمعلمين جميع المديريات التعليمية شهادة الصلاحية اللازمة للترقي الحكومة الالكترونية بالمدارس بيانات كادر المعلم

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