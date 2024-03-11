خناقة في الشارع بين أوتاكا وسائق تاكسي في مسلسل بابا جه

مسلسلات رمضان 2024

بدات الحلقة الأولى من مسلسل “بابا جه”، بمشهد لمشاجرة وقعت بين الفنان محمد أوتاكا مع أحد سائقي السيارات الأجرة، بعد أن ألغى الأخير الرحلة خوفًَا من دفع 12 جنيه غرامة.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه

وتبين أن السائق توقع أن يكون العميل سيدة بعد أن ظهر له اسم “شيرين” عبر التطبيق، فقرر إلغاء الرحلة.

وظهر الفنان أكرم حسني في بداية الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه ويجسد شخصية ”هشام”، برفقة “إياد البواب”.

وأنطلق في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الأولى من مسلسل “بابا جه” ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

وتشهد حلقة اليوم من أحداث المسلسل حول القضايا الإجتماعية بطريقة كوميدية إيجابية كالعادة من خفة ظل الفنان أكرم حسني ليواصل اعمالة الدرامية الكوميدية من كل موسم.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

وينتمي المسلسل إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حوم كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

موعد عرض مسلسل بابا جه

تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض بعد قليل الحلقة الأولى من مسلسل بابا بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، علي قناة Dmc وDmc drama.