أحداث مسلسل بابا جه الحلقة الأولى.. أكرم حسنى يسرق حصالة ابنته لشراء البيتزا

مسلسلات رمضان 2024..

ظهر الفنان أكرم حسني في مسلسل بابا جه الحلقة الأولى مجسدا دور "هشام" الذي يظهر في حالة من الإهمال واللا مبالاة بين أولاده، وفتح محفظة ابنته جودي من أجل شراء أوردر بيتزا مع إياد البواب.

أحداث مسلسل بابا جه الحلقة الأولى

كما ظهرت جودي في حالة من الانهيار بعد أن فوجئت بفتح والدها أكرم حسني الحصالة الخاصة بها بعد أن جمعت مبلغا من المال 600 جنيه لشراء لبس تنكري “الملكة المتوجه” لحفلتها في المدرسة، ضمن أحداث مسلسل بابا جه الحلقة الأولى.

وظهر الفنان أكرم حسني في مسلسل بابا جه "هشام"، رفقة إياد البواب ويجسد دورة الفنان مصطفي غريب بلبس الديناصور من خلال الحلقة الأولي.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

وانطلق في الساعة الثامنة إلا ربعا من مساء اليوم الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

وتعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

وتشهد حلقة اليوم من أحداث المسلسل حول القضايا الاجتماعية بطريقة كوميدية إيجابية كالعادة من خفة ظل الفنان أكرم حسني ليواصل أعماله الدرامية الكوميدية من كل موسم.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا اللايت بمسلسله الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

وينتمي المسلسل إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حوم كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.