حاجة جديدة على أكرم حسني.. مؤلف "بابا جه" يكشف فكرة المسلسل

قال الكاتب محمد إسماعيل، أمين مؤلف مسلسل "باب جه" إن مسلسل "بابا جه" هو مسلسل اجتماعي كوميدي:"الفنان أكرم حسني يريد دائمًا عمل أشياء جديدة وهذا ما شجعنا على العمل".

أضاف إسماعيل في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "دراما اجتماعية بين الزوج والزوجة والأبناء إلى جانب الضحك، وأظن أنها توليفة جديدة على أكرم حسني".

وتابع: "قصة المسلسل رحلة أب كان يرى نفسه أب كويس علشان هو بعيد عن البيت بسبب طبيعة عمله في السياحة، وميعرفش أي حاجة عن البيت، لكن بعد ما قعد في البيت اكتشف إن في حاجات ميعرفش عنها أي حاجة" موضحًا أن المسلسل يسلط الضوء على تلك المشكلة.

وأشار إلى أن المسلسل يناقش فرة تربية الأبناء ودور الأب والأم المهم جدًا، متابعًا: "الأطفال الذين نهملهم الآن هم من يكبرون بعد ذلك ويجب ألا نهدمهم".