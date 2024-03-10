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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حاجة جديدة على أكرم حسني.. مؤلف "بابا جه" يكشف فكرة المسلسل

مسلسل بابا جه
مسلسل "بابا جه"

قال الكاتب محمد إسماعيل، أمين مؤلف مسلسل "باب جه" إن مسلسل "بابا جه" هو مسلسل اجتماعي كوميدي:"الفنان أكرم حسني يريد دائمًا عمل أشياء جديدة وهذا ما شجعنا على العمل". 

أضاف إسماعيل في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "دراما اجتماعية بين الزوج والزوجة والأبناء إلى جانب الضحك، وأظن أنها توليفة جديدة على أكرم حسني".

وتابع: "قصة المسلسل رحلة أب كان يرى نفسه أب كويس علشان هو بعيد عن البيت بسبب طبيعة عمله في السياحة، وميعرفش أي حاجة عن البيت، لكن بعد ما قعد في البيت اكتشف إن في حاجات ميعرفش عنها أي حاجة" موضحًا أن المسلسل يسلط الضوء على تلك المشكلة.

وأشار إلى أن المسلسل يناقش فرة تربية الأبناء ودور الأب والأم المهم جدًا، متابعًا: "الأطفال الذين نهملهم الآن هم من يكبرون بعد ذلك ويجب ألا نهدمهم".

بابا جه مسلسل بابا جه أكرم حسني الفنان أكرم حسني الكاتب محمد إسماعيل

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