مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "بابا جه"

ينافس الفنان أكرم حسني من خلال مسلسل بابا جه في موسم دراما رمضان 2024، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم مسلسلات رمضان المقبل.

وينتمي العمل إلى الدراما الكوميدية وإلى فئة مسلسلات الـ 15 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان ومن المقرر أن تعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميًا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

موعد عرض مسلسل بابا جه

وأعلنت قنوات الشركة dmc وأيضًا منصة Watch it الرقمية، عن عرض مسلسل بابا جه، في موسم مسلسلات رمضان 2024 بطول الفنان أكرم حسني.

قصة مسلسل بابا جه

تدور أحداث قصة مسلسل "بابا جه" في إطار الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مدير في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا.

وينتمي المسلسل إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حوم كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

أبطال مسلسل بابا جه

نسرين أمين.

سما إبراهيم.

محمود البزاوي.

فريال يوسف.

محمد أوتاكا.

عمرو وهبة.

ياسر الطوبجي.

الطفلة لافينا نادر.

الطفل سليم محمود.

الطفلة حور أحمد.

الطفلة جويا أحمد.

ويشارك فى أحداث المسلسل مجموعة من النجوم ضيوف شرف أبرزهم كريم فهمي، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدي جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.