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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل "بابا جه" الحلقة 1

بابا جه
بابا جه

يعرض، بعد قليل، مسلسل بابا جه من خلال موسم دراما رمضان 2024، المقرر عرضه على شاشات المتحدة بطولة الفنان أكرم حسني.

يناقش المسلسل قضايا مهمة في المجتمع، ليواصل عمله في الكوميديا ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

 موعد عرض مسلسل بابا جه

وتعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني بشكل حصري على شاشة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

تعرض، بعد قليل، الحلقة الأولى من مسلسل بابا بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، على قناة Dmc وDmc drama.

قصة مسلسل بابا جه

تبدأ الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه، بعد قليل، وتدور الأحداث حول أكرم حسني يجسد شخصية مدير فندق، وهو متزوج ولديه أبناء يحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية، ولديه ثلاثة أبناء، حيث يسلط المسلسل الضوء، خلال الأحداث، حول محور مهم، وهو كيفية تربية الأبناء بطريقة سليمة للقواعد التي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، مما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، ويمكن تلخيص قواعد التربية السليمة ضمن عدة مَحاوِر في المسلسل بطريقة لطيفة.

أبطال مسلسل بابا جه

يشارك عدد من النجوم في مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

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