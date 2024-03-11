محمد الباز: مسلسل عتبات البهجة أعادنا لسنوات الدراما الرائعة

أشاد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بمسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، الذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان 2024 عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الباز يشيد بمسلسل عتبات البهجة

ونشر “الباز”، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوستر للفنان يحيي الفخراني في مسلسل عتبات البهجة، معلقا “طلة يحيى الفخرانى.. لا يزال النجم الكبير يحيى الفخرانى قادرا على صناعة البهجة بمجرد إطلالته، لم تأخذ منه السنين، بل زادته بريقا وألقا وتألقا وقدرة على الإدهاش”.

وأضاف: اختياره بطولة مسلسل عتبات البهجة كان موفقا للغاية، فمن غيره يستطيع تحويل النص المكتوب بحرفية من مدحت العدل عن رواية إبراهيم عبدالمجيد إلى عمل حى من لحم ودم وأعصاب ومشاعر صادقة وحقيقية.

وتابع: طلة يحيى الفخرانى أعادتنا مرة أخرى إلى سنوات الدراما الرائعة، فاسمه وحده يضمن لنا مشاهدة ممتعة لعمل إنسانى يقول لنا إننا قادرون على البهجة، ما زادت مشاكل الحياة وتعقيداتها.

مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش؛ إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهي هادف على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

قصة مسلسل عتبات البهجة

ويعد مسلسل عتبات البهجة من إنتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبوعميرة.

وأعلنت منصات وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “عتبات البهجة” للفنان الكبير يحيى الفخراني خلال شهر رمضان المبارك، الذي ينافس بقوة كبيرة في ماراثون الدراما الرمضانية 2024.

وينتمي مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني لفئة المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ولذلك فمن المقرر عرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان 2024.