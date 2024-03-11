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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

يتأهب الجمهور العربي والمصري لعرض مسلسلات رمضان 2024، والتي من المقرر عرضها على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ينافس مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني بقوة في مارثون الدراما المصرية، ومن المقرر أن تبدأ أولى حلقات المسلسل اليوم الأول من شهر رمضان.

 

عدد حلقات مسلسل عتبات البهجة

يستمر عرض مسلسل عتبات البهجة طوال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك لأنه ينتمي لفئة المسلسلات ذات الـ 15 حلقة فقط.

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قنوات عرض مسلسل عتباب البهجة

أعلنت قناة DMC  عن عرض مسلسل عتبات البهجة ضمن خطتها لعرض مسلسلات رمضان في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب، على أن يعاد مرة أخرى على. قناة DMC drama.

وروحت منصة WATCH IT الرقمية، عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة

أعلنت قناة DMC  عن عرض مسلسل عتبات البهجة عقب آذان المغرب في تمام الساعة السادسة وربع مسًاء.

 

قصة مسلسل البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

 

ابطال مسلسل البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

  • يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
  • جومانا مراد (نعناعة)
  •  صلاح عبدالله
  •  سما إبراهيم 
  • خالد شباط 
  • وفاء صادق 
  • مصطفى عنبة
  •  صفاء الطوخي
  •  هنادي مهنا
  •  علاء زينهم 
  • علاء مرسي 
  • بسنت أحمد أبو باشا 
  • محسن منصور
  •  حازم إيهاب 
  • مراد فكري 
  • صادق بوسي الشامي 
  • محمود فايز 
  • حمادة حسني
  •  ليلى عز العرب 
  • محمد البكري
  •  هشام إسماعيل
  •  يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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