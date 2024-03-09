السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

الست دهب.. كيف تظهر الفنانة هاجر أحمد في مسلسل "المعلم"

المعلم
المعلم

ارتفعت مؤشرات البحث خلال الفترة الراهنة على مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2024، على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

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دور الفنانة هاجر أحمد في مسلسل المعلم 

تلعب الفنانة هاجر أحمد في مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، دور الست دهب بنت المعلم بشر.

قصة مسلسل المعلم 

تدور قصة المسلسل حول "تاجر سمك" الذي يجسد دوره الفنان مصطفى شعبان، والذي يتعرض والده  خلال الأحداث إلى خسارة أمواله في السوق ونصب من التجار، ليقوم ابنه "مصطفى شعبان" بالانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده، ثم يتفانى في البحث عن المتسبب في دخول أبيه السجن، بعد أن تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرق أمواله، حتى وصل به إلى دخول الزنزانة.

ومن خلال أحداث المسلسل تجسد النجمة سلوى خطاب في مسلسل المعلم دورًا شعبيًا لتظهر بشخصية أكبر معلمة في سوق السمك، ثم تتوالى أحداث المسلسل إذ تدخل في صراعات كبيرة مع مصطفى شعبان.

مواعيد عرض مسلسل المعلم 

من المتوقع أن يعرض مسلسل "المعلم" يوم الإثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024، أول أيام شهر رمضان المبارك.

قنوات عرض مسلسل المعلم 

نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو وبوسترات لأبطال مسلسل المعلم، وأعلنت قناة DMC، عن عرضه ضمن خطتها لمارثون شهر رمضان المبارك 2024.
وروجت منصة WATCH IT للمسلسل عبر نشر البرومو الدعائي للعمل.

أبطال مسلسل المعلم 

يتكون فريق عمل مسلسل المعلم من عدة نجوم وهم:

  • مصطفى شعبان
  • هاجر أحمد
  • أحمد فؤاد سليم
  • إنتصار
  • سهر الصايغ
  • أحمد بدير
  • أحمد عبدالله محمود
  • طارق النهري
  • سلوى خطاب
  • منذر رياحنة
  • سلوى عثمان
  • هالة مرزوق
  • محمد أبو داود
  • عبدالعزيز مخيون
  • حجاج عبدالعظيم
  • مصطفى حشيش
  • لبنى ونس
  • فتوح أحمد
  • علاء زينهم
  • أسامة الهادي
  • جان رامز
  • محمود الليثي
  • ميران عبدالوارث
  • محمد العمروسي
  • رشا سامي

والعمل من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، وتأﻟﻴﻒ محمد الشواف.

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