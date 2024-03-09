دينا الشربيني وشريف سلامة.. كيف تعامل الجمهور مع برومو مسلسل "كامل العدد + 1"

ارتفعت مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية على مسلسل كامل العدد +1 للفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، والذي يشارك بقوة في مارثون الدراما الرمضانية 2024، والذي من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة في شهر رمضان المبارك 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.







كيف يتعامل الجمهور مع برومو مسلسل كامل العدد +1

تخطى البرومو الدعائي لمسلسل كامل العدد +1 للفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة المليون مشاهدة، منذ بداية عرضه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع البرومو، وصور للفنانة دينا الشربيني وهي تجري وراء الفنان شريف سلامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من البرومو، وتحدثوا عن قصة المسلسل.





تدور أحداث المسلسل في إطار 15 حلقة في إطار اجتماعى كوميدي لايت ما جعل المسلسل يكون قريبا من المشاهدين أن شخصياته حقيقية، ومن المقرر أن يعرض خلال النصف الأول من شهر رمضان.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1

أعلنت قناة ON E عن عرض مسلسل كامل العدد +1 حصريًا، ضمن خطتها لشهر رمضان المقبل 2023.

وروجت منصة WATCH IT للمسلسل، من خلال نشر بوسترات لنجوم العمل، والترويج للبرومو الدعائي للمسلسل.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تقدم الشربيني خلال أحداث المسلسل شخصية "ليلى تيمور" وهي متزوجة من الفنان شريف سلامة ولديها 7 أبناء وترزق بمولود جديد مع بداية الأحداث مما يجعلها في ورطة كبيرة خاصة أنها تريد أن ترعى أولادها وأولاد زوجها كي لا تفرق بينهم وتواصل مسيرة التناغم بين الأولاد من الطرفين.



وتتعرض دينا الشربني خلال أحداث المسلسل لضغوط كبيرة بسبب كثرة الأبناء مما يكون سبب في توتر علاقتها بزوجها شريف سلامة والذي يراى بأن حالها انقلب رأسا على عقب بعد المولود الجديد وانشغالها بالأولاد دائما دون الاهتمام بنفسها.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى لايت مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة.

وفي الجزء الثاني استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبًا من المشاهدين وأن شخصياته حقيقية.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يتكون فريق عمل مسلسل كامل العدد من عدة نجوم وهم:

دينا الشربيني

شريف سلامة

إسعاد يونس

آية سماحة

أحمد جمال سعيد

جيهان الشماشرجي

عمرو جمال

مصطفى درويش

سمر علام

تميم عبده

أحمد كمال

سيليا محمد سعد

مالك عماد

باسم موريس عدلي

لينا صوفيا بن حمّان

جاسيكا حسام الدين

حمزة دياب

سارة النجار

ألفت إمام

انجي سلامة

أخرج مسلسل كامل العدد المخرج خالد الحلفاوي، وهو من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، ووزع موسيقى مصطفى الحلواني، وتامر عطاالله.