مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عتبات البهجة على DMC drama

ينتظر جمهور الفنان الكبير يحيى الفخراني عرض مسلسل عتبات البهجة والذي يشارك في ماراثون الدراما الرمضانية على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

من المقرر أن يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير في النصف الأول من شهر رمضان، وينتهي في منتصف الشهر لأنه من فئة المسلسلات القصيرة التي تتكون من ١٥ حلقة فقط.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة على DMC drama

أعلنت قناة DMC drama عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة الساعة الثامنة ونصف ضمن خطتها لمسلسلات شهر رمضان المبارك 2024.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

أشارت قناة DMC إلى عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة DMC drama الساعة 8 ونصف، عقب مسلسل الكارتوني يحيى وكنوز والذي يبدأ في تمام الساعة السابعة ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.