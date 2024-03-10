«الدستور» تطلق أضخم «كتالوج ديجيتال» لدراما وبرامج المتحدة في رمضان 2024

أطلقت مؤسسة «الدستور» أضخم كاتالوج ديجيتال لدراما وبرامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تقدمها خلال الموسم الرمضاني 2024 بالتزامن مع انطلاق الشهر الرمضاني الكريم.

وترصد “الدستور” داخل الكتالوج التفاصيل الخاصة بالأعمال الدرامية الرمضانية للشركة المتحدة والتي وصلت عددها إلى 20 مسلسلاً متنوعًا بين الدراما التاريخية والأسطورية والشعبية والكوميدية والأجتماعية.

كما تضمن الكتالوج كل تفاصيل أعمال الرسوم المتحركة الموجهة إلى الأطفال والتي وصل عددها إلى 4 مسلسلات وهي “سر المسجد” و"نورة" و"يحيى وكنوز 3" و"نور والكوكب السعيد"، إضافة إلى الخريطة البرامجية لقنوات الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتتضمن الخريطة البرامجية لقناة الناس وما تقدمه من عدد كبير من البرامج الدينية، كما يرصد الكتالوج أبرز برامج قطاع القنوات الإخبارية وقطاع الإنتاج الوثائقي كما قدمت “الدستور” عبر الكتالوج كل تفاصيل ممسلسانت وبرامج الراديو 9090 وجميع إذاعات راديو النيل.