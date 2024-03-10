مواعيد برامج ومسلسلات رمضان 2024 على القناة الأولى المصرية

أعلنت القناة الأولى المصرية مواعيد برامج ومسلسلات رمضان 2024 المقرر عرضها عبر شاشتها التي تضم مجموعة متميزة من البرامج التلفزيونية والمسلسلات الرمضانية.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية خريطة مواعيد عرض مسلسلات وبرامج قناة الأولى الفضائية في رمضان:

برنامج صباح الخير يا مصر

يعرض برامج صباح الخير يا مصر خلال شهر رمضان يوميا في تمام الساعة الثامنة صباحا.

برنامج نور الدين

ويعرض برنامج نور الدين الذي يقدمه فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة يوميا في الواحدة ظهرًا والإعادة في الرابعة إلا ربع صباحا.

برنامج ولا تعسروا

يعرض برنامج ولا تعسروا الذي يقدمه فضيلة الإمام الدكتور عمرو الورداني يوميا في تمام الساعة الثالثة والربع عصرا.

برنامج سفراء النبي

يعرض برنامج سفراء النبي يوميا في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا.

برنامج قلوب عامر

يعرض برنامج قلوب عامرة الذي تقدمه دكتور نادية عمارة يوميا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

برنامج الإمام الطيب

يعرض برنامج الإمام الطيب الذي يقدمه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا.

مسلسل الرسوم المتحركة نور والكوكب السعيد

يعرض مسلسل الرسوم المتحركة نور والكوكب السعيد في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

برنامج ع المسرح

يعرض برنامج ع مسرح الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب في تمام الساعة الثامنة والربع مساء والإعلادة في تمام الساعة الثانية صباحا.

برنامج التاسعة

يعرض برنامج التوك شو التاسعة يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء.

مسلسل صدفة

يعرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج يوميا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، والإعادة في تمام الثالثة صباحا.

مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش يوميا في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا والإعادة السادسة وعشرة دقائق صباحا.

“مسار إجباري” معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.