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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

حلقة أولى صادمة لـ أكرم حسني والجمهور في مسلسل بابا جه (فيديو)

أكرم حسني مسلسل بابا
أكرم حسني مسلسل بابا جه

صدمة كبيرة استقبلها هشام (أكرم حسني) في أولى حلقات مسلسل بابا جه، حيث تفاجأ بأن ابنته لا تريده في حياتها، وذلك عندما أعلنت في حفل مدرسي أمام كل أولياء الأمور بأنها لا تريد والدها وبإمكان أن طفل آخر أن يأخذه، ليُصاب هشام بالصدمة وكذلك الجمهور.

مسلسل بابا جه 

ويعتمد مسلسل بابا جه على الكوميديا الاجتماعية، من خلال شخصية هشام وعلاقته بأسرته، خاصةً بعدما أصبح عاطلًا عن العمل، بينما زوجته تتحمل جميع مسؤوليات المنزل، وتعتبر فكرة المسلسل بمثابة شكلًا جديدًا يكشف العلاقة بين الأب وأبنائه، وكيف يكون شكل الآباء في عيون أطفالهم.

ومن بين اللحظات الممتعة التي ظهرت في الحلقة الأولى من المسلسلـ العلاقة الكوميدية التي تجمع هشام ببواب العمارة، ومحاولاته المضحكة لشراء زي فرعوني لابنته من أجل الحفل.
 

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

موعد عرض مسلسل بابا جه

تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه  بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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قصة وأحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا اللايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

وينتمي المسلسل إلى الدرما الاجتماعية، ويدور حوم  كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

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